شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 2% مع تجدد عمليات البيع فى السوق الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من2% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء بصدد تكبد ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، مع تجدد عمليات البيع المفتوحة فى السوق الرقمية ، فى ظل المخاوف التي تسيطر على المستثمرين تجاه تشديد الإجراءات التنظيمية وضعف أنظمة الحماية وسهولة التلاعب بالأسعار.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:35بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,360$ بانخفاض قدره 71$ بنسبة 2.1%،حيث سعر الافتتاح عند 3,431$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,445$ ، و أدنى سعر عند 3,353$ الأدنى فى أسبوع.

حقق البتكوين يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.65% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع استمرار تذبذب الأسعار ضمن نطاق عرضي.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 111 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، مع انخفاض معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

تجددت عمليات البيع المفتوحة بالسوق الرقمية حاليا ، فى ظل المخاوف التي تسيطر على المستثمرين تجاه تشديد الإجراءات التنظيمية وضعف أنظمة الحماية وسهولة التلاعب بالأسعار.

والبتكوين حاليا فى طريقه لملامسة أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 3,322$ لكل وحدة بتكوين ،ومرشح بقوة لتسجيل مستويات أدنى جديدة خلال 2019، ومع ضغط عمليات البيع فليس ببعيد التخلي عن مستويات 3,000$.

ذكرت بعد التقارير إنه منذ بداية عام 2019 فإن السوق الرقمية شهدت انخفاضا كبيرا فى أحجام التداولات ، وسجلت تلك الأحجام قيعان جديدة لم تسجيلها منذ عام 2017.

قال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال إنه رغم اعتقاده بأن السوق الرقمية لن تتجه شمالا"صعودا" على الأقل لبضعة أشهر أخرى،لكنه لا يزال واثقا للغاية من أن الأمور ستتحرك للأفضل فى نهاية المطاف.

وأضاف نوفوغراتز أن العملات الرقمية عند مستويات حاسمة حاليا ،انهيار تلك المستويات سوف يؤدي إلى تمديد السوق الهابط ، فى المقابل الصعود الحاد قد يشير إلى تكون قاع محتمل.