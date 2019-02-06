مشروع توسعة المحطة "إم" التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نسبة الانجاز في مشروع توسعة المحطة "ام" بجبل علي، والتي تعد أكبر محطة توليد كهرباء وتحلية مياه في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وصلت إلى 98%.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة لمشروع توسعة المحطة "إم" للإطلاع على تقدم سير العمل. ورافق سعادته في جولته التفقدية كل من المهندس / ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الإنتاج، والمهندس / منصور السويدي، نائب الرئيس، المشاريع والهندسة، والدكتور المهندس / معن العفيفي نائب الرئيس – التدشين، والمهندس / مسعود الكمالي – مدير المشروع.

واطلع سعادة الطاير خلال جولته على التقدم المحرز في الأعمال الإنشائية والهندسية والتشغيلية في مشروع التوسعة من ممثلي شركة "سيمنز" الألمانية ، حيث تم استكمال أكثر من 19.5 مليون ساعة عمل آمنة دون تسجيل أية إصابات خلال عملية التنفيذ.

وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة "إم" إلى 2,185 ميجاوات من الكهرباء، و140 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، معتمدة أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة وأكثر التقنيات تطوراً في العالم. وشمل مشروع التوسعة إضافة وحدات توليد كهرباء جديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 700 ميجاوات، تضاف إلى القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة. كما تضمنت التوسعة إضافة توربينين غازيين ثنائيي الوقود مع غلايتين لاستعادة الحرارة المهدورة بالإضافة إلى توربين بخاري، بكفاءة استخدام الوقود 90% مما سيرفع كفاءة استخدام الوقود الكلية للمحطة "إم" بعد إنجاز التوسعة من 82.4 % إلى 85.8 %، والتي تعتبر واحدة من أعلى معدلات الكفاءة الحرارية في العالم.

ومع انجاز مشروع التوسعة سترتفع القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 2,885 ميجاوات. وقد باشرت هيئة كهرباء ومياه دبي الاختبارات التجريبية للتوربينات . وتشمل هذه الاختبارات التشغيل الأولي للتوربينات ومولدات إنتاج الطاقة ومن ثم ربطها بالشبكة، كما تعتبر هذه الاختبارات التجريبية أساسية لضمان جودة واعتمادية عمل الوحدات بشكل آمن على الشبكة، وتستمر بشكل مجدول حتى موعد الإنتهاء من مشروع التوسعة.

وتتركز الجهود في المرحلة الحالية على التحضيرات والاستعدادات التشغيلية من قبل فريق المشروع لتقييم مدى جهوزية المحطة، وبعد الإنتهاء من الاختبارات الأولية سوف يتم البدء باختبارات التشغيل التجريبي للمحطة بشكل عام. وقد تم وضع خطة لعمل هذه الإختبارات وفق أفضل الممارسات وبالإستناد لتراكم الخبرات في هذا المجال وذلك لتحقيق أكبر قدر من الإعتمادية والكفاءة والسلامة. وتهدف هذه الخطة لخفض تكاليف التدشين حيث ينظر في ذلك إلى ركائز ثلاثة وهي ترشيد استهلاك الوقود وتنظيم برنامج الإنقطاعات وخفض المعدل الحراري.

ومنذ عام 2015، تتعاون هيئة كهرباء ومياه دبي مع شركة سيمنز لتوسعة المحطة "إم" لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما عينت الهيئة شركة "موت ماكدونالد" كاستشاري للمشروع. ووصلت التكلفة الإجمالية للمحطة (إم) مع التوسعة إلى 11.5 مليار درهم، وقد تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الذكية المتطورة والأنظمة التقنية فائقة الدقة. ووصلت تكلفة المحطة (إم) الى 10 مليارات و150 مليون درهم، منها 6.2 مليارات درهم للكهرباء لإنتاج إجمالي 2,185 ميجاوات من خلال 6 توربينات غازية من صناعة شركة "سيمنز" الألمانية طراز (F) بقدرة 255 ميجاوات لكل وحدة و6 غلايات لاستعادة الحرارة المهدورة و3 توربينات بخارية بقدرة إنتاجية 218 ميجاوات لكل وحدة.

وتم إنجاز المشروع بالكامل على مراحل منذ منتصف العام 2010، أما تحلية المياه فبلغت تكلفتها إلى 3.95 مليار درهم من خلال 8 وحدات لتحلية المياه بتقنية الفصل على مراحل متعددة (MSF) بقدرة 17.5 مليون جالون من المياه في اليوم لكل وحدة وبإجمالي 140 مليون جالون يومياً، وغلايتين مساعدتين ثنائيتي الاشتعال بقدرة 390 طن بخار/ساعة، و16 وحدة لتخزين وقود الديزل بسعة 20 ألف متر مكعب للوحدة، وبقدرة تخزين إجمالية قدرها 320,000 متر مكعب.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل بشكل مستمر على تطوير بنية تحتية قوية لرفع قدرتها الإنتاجية التي تبلغ حالياً 10927 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.