شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب ألقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس في واشنطون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:07 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 109.76 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.96 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.63، بينما حقق الأعلى له عند 110.05.

هذا وقد تابعنا تقديم الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب خطاب حالة الاتحاد للكونجرس وسط حالة من القلق حيال إغلاق جزئي جديد للحكومة الفيدرالية يحلق في الآفاق في ظلال تصميم ترامب على إقامة جدار حدودي لبلاده مع المكسيك ورفض الديمقراطيين لتمويل ذلك الأمر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً لصدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.9% في الربع الثالث الماضي.

كما تتقرب الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي عن كثب للكشف عن القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية الأمريكية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 2.3% في الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 54.0$ مليار مقابل 55.5$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن نشهد مع مطلع غداً الخميس حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز عن اختبار الإجهاد للمصارف في مجلس التعليم الاقتصادي في نيويورك، وذلك قبل ساعة واحد من حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع قاعة المدينة الافتراضية للمعلمين على الصعيد الوطني في واشنطون.