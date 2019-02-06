شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الرقمية الايتكوين بأكثر من أربعة بالمائة لتمحي مكاسب مطلع هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بقرابة الخمسة بالمائة أو بما يفوق 1.6$ اليوم الأربعاء لتمحي مكاسب مطلع هذا الأسبوع وتقلص من مكاسب مطلع الشهر الجاري في أعقاب الموت المفاجأ لمؤسس أكبر بورصة عملات مشفرة في كندا جيرالد كوين وعدم قدرة كوادلايجا للوصول إلى نحو 180 مليون دولار كندي (137$ مليون) من العملات الرقمية المشفرة بدون كلمة السر، مما دفع كوادلايجا للتقدم بطلب حماية للدائن أمام المحكمة العليا في نوفا سكوتيا.

وفي تمام الساعة 05:26 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 4.65% إلى مستويات 33.141$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 34.757$ بعد أن حققت الأدنى لها منذ مطلع شباط/فبراير الجاري عند 32.911$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 35.007$.

هذا وتعد اللايتكوين بصدد أول خسائر أسبوعية لها في أربعة أسابيع بعد أن محت اليوم مكاسب مطلع هذا الأسبوع، بينما لا تزال تحقق مكاسب تفوق 3% خلال الشهر الجاري في أعقاب تحقيقها الشهر الماضي أول مكاسب شهرية لها في تسعة أشهر لتنهي بذلك أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015.

ونود الإشارة، لكون مكاسب العملة الرقمية اللايتكوين خلال الآونة الأخيرة تعد عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب خسائرها في أول أسابيع هذا العام بقرابة 24% عقب اختبارها في الثامن من الشهر الماضي الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 42.229$ وسط عمليات البيوع الموسعة التي لاحقت بالعملات الرقمية آنذاك.

بخلاف ذلك، فقد اعتمدت اللايتكوين في وقت سابق من الشهر الماضي شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسوف يتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

ويذكر أن اللايتكوين ليست العملة الرقمية المشفرة الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.