شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في سبعة أشهر مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 25 من كانون الثاني/يناير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب ألقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس في واشنطون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.13% لتتداول حالياً عند 15.82$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.84$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.08 موضحاً توالي ارتداده للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ العاشر من كانون الثاني/يناير مقارنة بالافتتاحية عند 96.06.

هذا وقد تابعنا تقديم الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب خطاب حالة الاتحاد للكونجرس وسط حالة من القلق حيال إغلاق جزئي جديد للحكومة الفيدرالية يحلق في الآفاق في ظلال تصميم ترامب على إقامة جدار حدودي لبلاده مع المكسيك ورفض الديمقراطيين لتمويل ذلك الأمر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً لصدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.9% في الربع الثالث الماضي.

كما تتقرب الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي عن كثب للكشف عن القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية الأمريكية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 2.3% في الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 54.0$ مليار مقابل 55.5$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن نشهد مع مطلع غداً الخميس حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز عن اختبار الإجهاد للمصارف في مجلس التعليم الاقتصادي في نيويورك، وذلك قبل ساعة واحد من حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع قاعة المدينة الافتراضية للمعلمين على الصعيد الوطني في واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أفاد بأنه بناءاً على دعوة الرئيس الأمريكي ترامب أنضم كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ونائبه ريتشارد كلاريدا إلى الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة ستيفن منوشين لعشاء غير رسمي في مقر البيت الأبيض لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات الاقتصادية لمعدلات النمو وسوق العمل والضغوط التضخمية، وأن تعليقات باول حيال ذلك كانت متوافقة مع ملاحظاته في مؤتمره الصحفي الأخير وأنه لم يناقش توقعاته للسياسة النقدية.

وأن باول أكد على أن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي سوف يعتمد بالأساس على المعلومات الاقتصادية الواردة وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوقعات، وأنه صرح يوم الاثنين أنه وزملائه في اللجنة الفيدرالية سوف يضعون سياسة نقدية تهدف للوصول يسوق العمال للتوظيف الكامل واستقرار الأسعار وأن قراراتهم تستند فقط إلى تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي، ونود الإشارة لكون ذلك يعد أول اجتماع للرئيس الأمريكي منذ أن قيامه بترشيح باول لمنصبه وفي أعقاب انتقادات ترامب مؤخراً باول بسبب رفع الأخير للفائدة العام الماضي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسبوق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.