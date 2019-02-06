شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو لما دون حاجز 1.14 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير الماضي عقب ألقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس في واشنطون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1399 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1406 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 28 من كانون الثاني/يناير الماضي عند 1.1396، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1410.

هذا وتتطلع الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلي 6.7% مقابل 4.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا يزال هناك وقت لإيجاد حل سياسي حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تأكيدها على أهمية معرفة ما تريده بريطانيا بشكل محدد، وأفادتها بأن إيجاد حل حيال خطة الباكستوب يعتمد على اتفاق التجارة الذي سيتم صياغته بين الطرفين، ومن المرتقب أن يجتمع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غداً الخميس.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا تقديم الرئيس الأمريكي ترامب خطاب حالة الاتحاد للكونجرس وسط حالة من القلق حيال إغلاق جزئي جديد للحكومة الفيدرالية يحلق في الآفاق في ظلال تصميم ترامب على إقامة جدار حدودي لبلاده مع المكسيك ورفض الديمقراطيين لتمويل ذلك الجدار، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً لصدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.9% في الربع الثالث الماضي.

كما تتقرب الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي عن كثب للكشف عن القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية الأمريكية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 2.3% في الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 54.0$ مليار مقابل 55.5$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن نشهد مع مطلع غداً الخميس حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز عن اختبار الإجهاد للمصارف في مجلس التعليم الاقتصادي في نيويورك، وذلك قبل ساعة واحد من حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع قاعة المدينة الافتراضية للمعلمين على الصعيد الوطني في واشنطون.