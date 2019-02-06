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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر – تحليل - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب دون مستوى 1316.65، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، ويحتاج لكسر مستوى 1309.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا المنتظرة التي تبدأ عند 1294.00 ثم 1286.70.
نذكر بأن اختراق 1316.65 سيوقف الميل الهابط المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد قصير الأمد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1335.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1296.00 والمقاومة 1325.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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