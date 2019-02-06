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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النفط الضغط سلباً يوم أمس ليكسر خط الاتجاه الصاعد الذي يظهر بالصورة ويستقر دونه، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج وتد صاعد تظهر ملامحه بالصورة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الانخفاض، ونتوقع استهداف مستوى 51.46 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من الاندفاع صعوداً لاختراق مستوى 54.40 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.45 والمقاومة 54.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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