شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يهاجم الدعم – تحليل - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر عقود خام برنت مقاومة قوية عند مستوى 63.10 وفشل باختراقه، ليبدأ الضغط على دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ويتحرك دونه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للانخفاض خلال الفترة القادمة، ونتوقع أن يشهد السعر تداولات سلبية تستهدف مناطق 59.55 مبدئياً.

لذلك، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات 62.20 ثم 63.10 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط