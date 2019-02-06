شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يستأنف الانخفاض – تحليل - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر البتكوين تداولاته السلبية ليبتعد تدريجياً عن حاجز 3400.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 3110.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي. نذكر بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 3605.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3500.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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