شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف – تحليل - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.2962 يوم أمس، ونلاحظ أن السعر كسر هذا المستوى وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.2800 كهدف تالي.

وبالتالي، نحن نرجح استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2962 والثبات فوقه سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 1.3125 ثم 1.3226 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط