شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يواجه ضغط سلبي – تحليل - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر اللايتكوين تداولات اليوم بسلبية قوية ليصل إلى دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، وطالما أن السعر فوق دعم هذه القناة الذي يتواجد عند 32.00، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً، والذي يستهدف مستويات 35.00 ثم 40.00 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن كسر 32.00 سيشكّل عامل سلبي قوي نتوقع أن يضغط على السعر لكسر الدعم المحوري 29.55 ومن ثم فتح الطريق أمام العودة إلى الاتجاه الهابط على المدى القصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.00 والمقاومة 35.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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