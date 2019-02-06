شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يضغط على الدعم – تحليل - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الريبل تداولات سلبية الآن ويحاول كسر خط الدعم الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.24. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 0.33. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.24 والمقاومة 0.31 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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