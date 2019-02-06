شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يبدأ بسلبية – تحليل - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات سلبية مع افتتاح اليوم ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 100.00، ويقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 83.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 116.50 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 116.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط