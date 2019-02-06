شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً واضحاً لمستوى 0.9990 واستقر فوقه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.0070 وتمتد إلى 1.0128.

يجب الانتباه إلى أن كسر 0.9990 والثبات دونه سيعيد السعر إلى المسار الجانبي الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9950 والمقاومة 1.0070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد