شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بسلبية قوية ليكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن كسر مستوى 0.7150 سيدفع السعر نحو 0.7075 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.7210 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7075 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط