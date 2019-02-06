شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: صناديق استثمار عالمية تبني مراكز بالأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد تقرير حديث أن صناديق استثمار عالمية تسعى إلى بناء مراكز في الأسهم السعودية في الوقت الذي ستتم فيه إضافة بعض الأسهم المحلية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة التابعة لكل من "مورجان ستانلي" و"فاينانشيال تايمز رسل".

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبيرج" إلى أن مشتريات الأجانب الصافية من الأسهم السعودية سجلت رقما قياسيا، حيث بلغت في يناير الماضي ما قيمته نحو 4.4 مليار ريال مايعادل 1.17 مليار دولار من الأسهم المدرجة في السعودية.

وأضاف التقرير أن هذا المستوى لمشتريات الأجانب هو أعلى مستوى شهري منذ أن أصبحت البيانات متاحة في عام 2015.

ولفت التقرير إلى أن عمليات الشراء تعتبر بمثابة تحول إيجابي في الاتجاه، مشيرا إلى أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي قفز 8.9% هذا العام.

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت في مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وأعلنت مؤسسة "إم إس سي آي" في وقت انصمام السوق المالية "تداول" إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بعد أن كانت قد وضعت تحت المراقبة لاحتمال ترقيتها في يونيو الماضي. ويأتي ذلك أيضا عقب انضمامها الى مؤشر فوتسي رسل في مارس الماضي.

ومن المحتمل أن تتم عملية الترقية المرتقبة للسوق السعودي على خطوتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية في أغسطس 2019.

وبحسب MSCI فإن 32 شركة مدرجة في السوق السعودية، مرشحة للإدراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، تتجاوز القيمة السوقية لأسهمها الحرة 124 مليار دولار.