شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج ينخفض بنطاق قناة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 06-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الخليج (GBK) على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليستند إلى مستوى الدعم 270.00 ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.82% بما يعادل -5.00 نقطة ، وذلك في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 270.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 281.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 267.00 ومستوى المقاومة 276.00 .

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