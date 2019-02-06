شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.70% بما يعادل 4.00 نقطة ، ليستعد السهم بذلك مهاجمة مستوى المقاومة 240.96 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 240.96 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 253.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 232.00 ومستوى المقاومة 248.00 .