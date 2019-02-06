شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) (GPI) على عدم تغيير في آخر جلساته ، ليظل بذلك مستنداً لمستوى الدعم المهم 31.22 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 36.80 إلى 22.20) ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 31.22 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 33.68 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.50 ومستوى المقاومة 32.80 .