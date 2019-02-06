شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.36% بما يعادل -0.30 نقطة ، وذلك في ظل بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليتعرض من جديد للضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 11.60 ، طيلة ثبات المقاومة 13.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.60 ومستوى المقاومة 13.00 .