المستثمرون يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 06-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.36% بما يعادل -0.30 نقطة ، وذلك في ظل بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليتعرض من جديد للضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 11.60 ، طيلة ثبات المقاومة 13.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.60 ومستوى المقاومة 13.00 .
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