شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.33% بما يعادل 0.08 ريال ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 24.74 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 25.65 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.92 ومستوى المقاومة 24.74 .