شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات سهم دار الأركان (4300) بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد عل المدى القصير ، جاء ارتفاعه الأخير ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.60% بما يعادل 0.06 ريال ، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى 10.00 ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.56 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.56 .