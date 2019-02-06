شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختبر سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته مستوى المقاومة 11.44 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 14.08 إلى 8.8) ، ليرتد منه انخفاضاً على اثر ثباته ليقلص من مكاسبه ، ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 2.00% بما يعادل 0.22 ريال ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبارتفاع في أحجام التداول .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.44 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 12.06 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.82 ومستوى المقاومة 12.06 .