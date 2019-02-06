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شكرا لقرائتكم خبر عن إسمنت الجوف يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إسمنت الجوف (3091) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.03% بما يعادل 0.24 ريال ، ليهاجم مستوى المقاومة 8.20 ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8.52 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.92 ومستوى المقاومة 8.52 .
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