شكرا لقرائتكم خبر عن الأنابيب سعودية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأنابيب السعودية (1320) للجلسة الثانية على التوالي ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.92% بما يعادل -0.50 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ انخفاض أحجام التداول بجلسته الأخيرة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 25.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 27.91 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.00 .