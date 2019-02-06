شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي - 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته ، بجلسة اتسمت بالتذبذب بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 0.06 ريال ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.07 ، طيلة ثبات الدعم 18.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.00 .