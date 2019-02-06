شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في أسبوعين والأنظار على المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي منذ العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً.

والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة لمخزونات النفط والذي قد يعكس اتساع الفائض في مخزونات النفط الأمريكي إلى 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي مع مطلع شباط/فبراير الجاري مقابل 0.9 مليون برميل في الأسبوع السابق، وذلك بالتزامن مع استمرار تغيب السوق الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً هذا الأسبوع بسبب عطلة العام القمري الجديد هناك.

وفي تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 0.13% لتتداول عند مستويات 53.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.73$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آذار/مارس 0.11% لتتداول عند 61.93$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.04$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.10 موضحاً الأعلى له منذ 25 من الشهر الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.06.

هذا وتترقب الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.9% في الربع الثالث الماضي، وصدور القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 2.3%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد توضح تقلص العجز إلى 54.0$ مليار مقابل 55.5$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري في فنزويلا، معرباً خلال حوار صحفي له مع سي بي إس عن كون التدخل العسكري قيد الدراسة وأنه في ظلال تصاعد وتيرة التوترات هناك، فأن ذلك الخيار لا يزال متاح، وتطرقت بعض التقرير مؤخراً لاحتمالية تراجع إنتاج فنزويلا من النفط إلى نحو 900 ألف برميل يومياً من المعدلات الحالية 1.1 مليون برميل يومياً بسبب العقوبات الأمريكية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 15 منصة إلى إجمالي 847 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري، موضحة أدنى مستوى لها منذ أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً بأن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر عند الأعلى له على الإطلاق عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري إلى مستوى قياسي جديد خلال هذا الشهر إلى نحو 8,179 ألف برميل يومياً، إلا أن تراجع منصات الحفر والتنقيب خلال الأسبوع الماضي يحد من تلك التوقعات، ويذكر أن الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي في 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي النفطي لتعد أمريكا أكبر منتج للنفط عالمياً.