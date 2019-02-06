شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثالث جلسات الأسبوع إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية اليوم الأربعاء وذلك وسط استمرار تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية وتغيب نبض التداول لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بسبب عطلات العام القمري الجديد في معظم البلدان الآسيوية وبسبب عطلة يوم وايتنجي في نيوزيلندا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.47% ليربح 7.44 نقطة ويصل إلى المستوى 1,590.32، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.54% ليربح هو الأخر 112.92 نقطة ويصل إلى المستوى 20,957.37.

وبالنظر إلى مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 0.46% ليربح 27.59 نقطة ويصل إلى المستوى 6,033.50، وجاء ذلك في أعقاب حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في نادي الصحافة الوطني في سيدني.

هذا وقد أفاد لوي أنه "خلال العام الماضي، كانت سيناريو أن الخطوة المقبلة للأعلى مرجحه على سيناريو أن الخطوة المقبلة خفض، واليوم الاحتمالات متوازنة بشكل معتدل"، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه تعليقات حذرة من محافظ الاحتياطي الاسترالي ودعم تباعاً أداء مؤشرات الأسهم الاسترالية.