شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.21% بما يعادل 103.28 نقطة ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 8502.92 ، مما أكسبه زخماً إيجابياً وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الصاعد بالمدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 8502.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8725.50 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8502.92 ومستوى المقاومة 8725.50 .