شكرا لقرائتكم خبر عن محلل ينصح المستثمرين بإجراءات حماية الأرباح مع اقترب البورصة من 14800 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، واصل الصعود للجلسة التاسعة على التوالى ليغلق تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، عند مستوى 14733 نقطة بارتفاع 367 نقطة، مدعوما بارتفاع أحجام التداولات وتحرك جماعى للأسهم القيادية، مضيفة أن الأداء الإيجابى للبورصة جاء استكمالا للتحرك الذى يشهده المؤشر الرئيسى منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضى بعد نجاحه فى اختراق مستويات المقاومة الهامة بين 13500-14000 نقطة ليتحول بذلك الاتجاه قصير الأجل من عرضى إلى صاعد.

وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن احتمالية مواجهة بعض الضغوط البيعية تزداد مع اقتراب المؤشر من مستويات المقاومة بين 14800-15000 نقطة، حيث تمثل تلك المنطقة مستهدف ارتدادى هام قد تعوق الارتفاعات ولو بشكل مؤقت فى إطار عمليات لجنى الأرباح قصيرة الأجل، متابعة وفى هذه الحالة يجد المؤشر دعوما حول 14500- 14250 ثم 14000 نقطة.

ونصحت مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير، المستثمر قصير الأجل بتجنب المراكز الهامشية نظرا لارتفاع المخاطرة حاليا والالتزام بإجراءات حماية الأرباح لكل سهم.