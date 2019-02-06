شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف ارتداده من الأعلى له في شهرين أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب حديث لوي وترامب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في سيدني وخطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطون وذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:32 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.87% إلى مستويات 0.7171 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7235، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7166، بينما حقق الأعلى له عند 0.7246.

هذا وقد تابعنا أعرب محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي في نادي الصحافة الوطني عن كون التوقعات حيال سعر الفائدة متوازنة بشكل موسع، ما تم تسعيره في الأسواق على أنه تعليقات حذرة من محافظ الاحتياطي الاسترالي، حيث أفاد لوي أنه "خلال العام الماضي، كانت سيناريو أن الخطوة المقبلة للأعلى مرجحه على سيناريو أن الخطوة المقبلة خفض، واليوم الاحتمالات متوازنة بشكل معتدل".

كما نوه لوي أنه إذا شهد سوق العمل المزيد من القوة والتشدد، فأنه قد ترتفع الفائدة، بينما أي ضعف في سوق العمل سيضر بنك استراليا الاحتياطي لإعادة تقييم الوضع، وجاء ذلك عقب ساعات من قرار صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الثامن والعشرين على التوالي عند 1.50% والكشف عن بيان بنك استراليا الاحتياطي حيال الفائدة أمس الثلاثاء.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا تقديم الرئيس الأمريكي الجمهوري خطاب حالة الاتحاد للكونجرس الأمريكي والذي أعاد حالة القلق حيال إغلاق جزئي جديد للحكومة الفيدرالية يحلق في الآفاق، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل عن الربع الرابع والتي تعكس تسارع التمو إلى 1.7% مقابل 0.9% في الربع الثالث الماضي.

كما تتقرب الأسواق عن كثب للكشف عن القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية الأمريكية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 2.3% في الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 54.0$ مليار مقابل 55.5$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن نشهد مع مطلع غداً الخميس حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز عن اختبار الإجهاد للمصارف في مجلس التعليم الاقتصادي في نيويورك، وذلك قبل ساعة واحد من حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع قاعة المدينة الافتراضية للمعلمين على الصعيد الوطني في واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أفاد بأنه بناءاً على دعوة الرئيس الأمريكي ترامب أنضم كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ونائبه ريتشارد كلاريدا إلى الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة ستيفن منوشين لعشاء غير رسمي في مقر البيت الأبيض لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات الاقتصادية لمعدلات النمو وسوق العمل والضغوط التضخمية، وأن تعليقات باول حيال ذلك كانت متوافقة مع ملاحظاته في مؤتمره الصحفي الأخير وأنه لم يناقش توقعاته للسياسة النقدية.

وأن باول أكد على أن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي سوف يعتمد بالأساس على المعلومات الاقتصادية الواردة وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوقعات، وأنه صرح يوم الاثنين أنه وزملائه في اللجنة الفيدرالية سوف يضعون سياسة نقدية تهدف للوصول يسوق العمال للتوظيف الكامل واستقرار الأسعار وأن قراراتهم تستند فقط إلى تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي، ونود الإشارة لكون ذلك يعد أول اجتماع للرئيس الأمريكي منذ أن قيامه بترشيح باول لمنصبه وفي أعقاب انتقادات ترامب مؤخراً باول بسبب رفع الأخير للفائدة العام الماضي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسبوق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.