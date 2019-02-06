شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 0.495 درهم، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 0.52 درهم منذ نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، مما جعل السهم ينزلق اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يعد إشارة سلبية، كما يتلقى السهم حاليا مقاومة ناتجة من ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.52 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.49 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط