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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) الاتجاه العرضي يسيطر على السهم -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.38 درهم ومستوى 0.44 درهم، والذي بدا منذ منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي حتى الان، حيث اغلق السهم امس الثلاثاء عند مستوى 0.394 درهم، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.39 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.40 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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