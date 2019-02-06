شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.917 درهم، وذلك على خلفية تلقيه دعما من خلال ملامسته لخط اتجاهه الصاعد قصير الأجل، ليعوض بذلك السهم خسائره التي حققها خلال جلستي الاحد والاثنين الماضيين، كما نلاحظ ظهور أداء إيجابي لمؤشر استوكاستيك نتوقع ان يمدد مكاسبه السهم للوصول لمستوى المقاومة 0.97 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.88درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.91 وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد