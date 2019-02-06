شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يتحرك في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في نطاق ضيق على مدى الأسبوعين الماضيين ما بين مستوى 0.81 ومستوى 0.84 درهم، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 0.825 درهم، كما نلاحظ اقتراب حدي مؤشر "Bollinger Bands" من بعضهما البعض، مما يشير الى اقتراب تغير الاتجاه الحالي على المدى القصير باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.81 وبين مستوى المقاومة هو 0.83 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد