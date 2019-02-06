شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يواجه مقاومة عنيفة -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.262 درهم، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق على المستوى اليومي مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بالجلسة السابقة، ومازال السهم يلامس مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 0.27 درهم، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.23 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.27 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.26 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط