شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.01 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1.05 درهم، مقتربا بذلك من هدفه السعري الأول عند 1.07 درهم، الا ان السهم تراجع مكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.96 درهم كمستوى اول ثم 0.87 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.07 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.98 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.04 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط