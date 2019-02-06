شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 1.46 درهم، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وذلك بعدما فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الجلسة، حيث سجل ارتفاع بلغ 1.51 درهم، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 1.33 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.57 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.41 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط