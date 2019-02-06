شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.36 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وبالتزامن مع انزلاق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية تفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.36 درهم، والذي بات وشيكا وفي حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى 0.32 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.39 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.36 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.37 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط