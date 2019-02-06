- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الشارقة (BOS) يسجل ادنى مستوى في عشر سنوات -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.977 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى له في عشر سنوات، مما يعكس تنامي القوى البيعية، كما انخفض السهم مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1 درهم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.90 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.01 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.96 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.99 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بنك الشارقة (BOS) يسجل ادنى مستوى في عشر سنوات -تحليل صباحي- 06-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.