شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الشارقة (BOS) يسجل ادنى مستوى في عشر سنوات -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.977 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى له في عشر سنوات، مما يعكس تنامي القوى البيعية، كما انخفض السهم مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1 درهم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.90 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.01 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.96 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.99 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط