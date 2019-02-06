شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 0.466 درهم، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 0.45 درهم، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي، وهو ما دفع السهم لاعلى مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر "Price ROC" مما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 0.47 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 0.51 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.46 وبين مستوى المقاومة هو 0.48 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد