شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف مقارنة بجلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5137 نقطة، ملامسا الحد العلوي من القناة الصاعدة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تعوق تحرك المؤشر لمستوى المقاومة القوي عند 5250نقطة خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5080 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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