شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 2542 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وفي ظل ظهور ميل هابط على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان ينخفض المؤشر مرة أخرى لمستوى الدعم 2450 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 2600 نقطة، حيث يعتبر هذا المستوى هو المستوى المحوري خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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