شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 10686 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 10715 نقطة، منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع يواصل المؤشر التحرك في نطاق ضيق ما بين مستوى 10620 نقطة ومستوى 10800 نقطة حتى اختراق احدهم. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 06-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.