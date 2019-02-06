شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل الشرقية»: رسوم الطرق تصرف على صيانتها والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء الشهري بغرفة الشرقية مساء أمس الثلاثاء بحضور عدد من أعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة، وعدد من رجال الأعمال والإعلام والمهتمين.
يذكر أن وزارة النقل أعلنت قبل نحو عامين عن بدء دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم نشر تفاصيل المشاريع خلال أشهر، حيث تنهي الوزارة الدراسة ووضع الخطط الأولية للبدء في بعض الطرق السريعة، وبالتحديد على الشاحنات التجارية، بالإضافة إلى تشغيل وإسناد الطرق القائمة إلى القطاع الخاص خلال الفترة التجريبية.
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