شكرا لقرائتكم الأسهم القطرية تخسر 2.14 بليون ريال من قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 5 فبراير 2019 / 23:39

حققت 69 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 31 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، واستقرت 5 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 615 بليون ريال بخسارة 2.1 بليون ريال نستبها 0.35 في المئة.



وبالنظر الى الإجماليات، نجد تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 87 في المئة الى 187 مليون ريال في مقابل 1.38 بليون لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 20 في المئة الى 6.7 مليون سهم، في مقابل 8.4 مليون لليوم السابق، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 22 في المئة الى 4254 صفقة في مقابل 5462 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة تراجعه، وفقد أمس 0.11 في المئة من قيمته تعادل 12.24 نقطة هبوطاً الى 10715 نقطة في مقابل 10728 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 4.04 في المئة.

وخالف قطاع النقل اتجاه البورصة الهابط بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 0.31 في المئة الى 2300 نقطة، تلاه مؤشر التأمين المرتفع 0.01 في المئة الى 3126 نقطة.

وفي المقابل تراجعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر العقارات الذي سجل أكبر خسارة نسبتها 1.47 في المئة الى 2450 نقطة.

وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي - السعري ثاني أكبر خسارة نسبتها 0.42 في المئة، تلاه مؤشر جميع الاسهم بخسارة نسبتها 0.37 في المئة.

وحقق مؤشر المصارف رابع أكبر خسارة نسبتها 0.26 في المئة الى 3871 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات بخسارة نسبتها 0.19 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر العائد الاجمالي 0.11 في المئة الى 18.8 الف نقطة.