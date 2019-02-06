شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة يوما ثانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 5 فبراير 2019 / 23:41

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعا في معدلات الاداء، اذ صعدت قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 33 في المئة الى 27 مليون دينار في مقابل 20 مليونا لليوم السابق فيما صعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 5.3 في المئة الى 5256 صفقة في مقابل 4991 صفقة، بينما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 4 في المئة الى 160 مليون سهم في مقابل 166 مليونا.



ونتيجة ارتفاع الاداء، واصلت مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ارتفاعها لليوم الثاني، إذ سجل مؤشر السوق الاول أمس اكبر زيادة في البورصة بلغت نسبتها 0.47 في المئة تعادل 25 نقطة، صعودا الى مستوى 5451.82 نقطة في مقابل 5426.45 نقطة اول من امس، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.008 في المئة تعادل 0.39 نقطة الى 4804.66 نقطة في مقابل 4804.27 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.318 في المئة تعادل 16.56 نقطة صعودا الى 5222.38 نقطة في مقابل 5205.82 نقطة لليوم السابق.

وسجل سهم «المتكاملة» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.82 في المئة، وصولاً إلى 765 فلسا، من تداول 430 الف سهم، بلغت قيمتها 327 الف دينار، نُفذت من خلال 87 صفقة.

وحقق سهم «خليج ب» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.82 في المئة، هبوطا إلى 270 فلسا، من تداول 30 مليون سهم، حقق بها أكبر سيولة متداولة بلغت 8.2 مليون دينار، نُفذت من خلال 587 صفقة.

وسجل سهم «وطني» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 3.2 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 0.47 في المئة الى 864 فلسا، جاءت من تداول 3.7 مليون سهم.