شكرا لقرائتكم 85 % من السيولة المتداولة في البحرين لـ «المصارف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 5 فبراير 2019 / 23:38

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على ارتفاع محدود بنسبة بلغت 0.44 في المئة تعادل 6.14 نقطة، صعودا الى مستوى 1403.69 نقطة في مقابل 1397.55 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 4.97 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 0.45 في المئة تعادل 3.76 نقطة هبوطا الى 838.16 نقطة في مقابل 841.92 نقطة اول من امس، لتتراجع مكاسبه منذ مطلع العام الى مكاسب بلغت 1.83 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا ملحوظا في معدلات الاداء، اذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس الى 3.76 مليون سهم في مقابل 4.54 مليون سهم بنسبة تراجع 17 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 962 الف دينار في مقابل 1.08 مليون دينار لليوم السابق بنسبة تراجع 11 في المئة، نفذت من خلال 72 صفقة في مقابل 76 صفقة بتراجع نسبته 5 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 16 شركة، ارتفعت شركتان، وهبطت شركتان، واستقرت 12 شركة عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.6 بليون دينار بزيادة 38 مليون دينار نسبتها 0.44 في المئة.

وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 828 الف دينار بحريني، شكلت 85 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.94 مليون سهم، نفذت من خلال 39 صفقة.

وحل سهم البنك الاهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 812 الف دينار، نسبتها 83 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 2.78 مليون سهم ، نُفذت من خلال 33 صفقة.