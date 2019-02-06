شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور عدد من الوزراء.. "الإحصاء" يعلن مؤشرات الفقر فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق ومؤشرات الفقر خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم إعلان النتائج ضمن مؤتمر صحفى بحضور عدد من الوزراء، قبل نهاية شهر فبراير الجارى.

وكان الجهاز قد انتهى من الأعمال الميدانية لبحث الدخل والإنفاق نهاية شهر أكتوبر الماضى، والتى استمرت على مدار عام منذ شهر أكتوبر 2017، وخلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى يناير 2019، عكف جهاز الإحصاء على إعداد النتائج وتجهيز المؤشرات لإعلانها رسميا هذا الشهر.

يذكر أن بحث الدخل والإنفاق، هو من أهم الأبحاث الإحصائية التى يجريها جهاز الإحصاء، ينفذ كل عامين، ويختص بدراسة مستويات معيشة المواطن من كافة النواحى ويقيس دخله ونفقاته على مدار العام، كما يحدد من خلال هذا البحث نسبة الفقر والفقراء من إجمالى عدد سكان الدولة.